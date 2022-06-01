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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.22 10:30

Курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут после снижения дн`м ранее на новостях о возможности приостановки участия России в сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, во вторник нефть дешевела примерно на 2% после того, как газета «Wall Street Journal» сообщила, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке ОПЕК+, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет на поставки начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Следующее заседание ОПЕК+ пройдёт 2 июня.

До появления новости нефть дорожала. Июльский фьючерс на нефть марки Brent во вторник утром впервые с 9 марта поднимался в цене выше 124 долларов.

«Если от членов ОПЕК+ будет какое-то подтверждение того, что обсуждается приостановка участия России, то цены могут упасть до 100 долларов. ОПЕК+ необходимо разработать план, поскольку нефтяные цены, скорее всего, продолжат подниматься и усиливать инфляционное давление», — сказал агентству «Франс Пресс» аналитик «VI Investment Corp» Уилл Сунчиль Юнь.

Инвесторы также продолжают оценивать перспективы поставок нефти после решения ЕС ограничить импорт российской нефти. В ночь на вторник ЕС достиг соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго, которое затронет поставки нефти по морю из РФ.

Курс доллара в среду утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации Бежевой книги, свидетельствуют данные торгов. Валютные инвесторы находятся в ожидании публикации Бежевой книги (Beige Book) с комментариями об экономическом положении США и кредитно-денежной политике.

А в это время рубль теряет позиции в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.08 мск рос на 63 копейки — до 62,13 рубля, евро — на 1,38 рубля, до 63,7 рубля.

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