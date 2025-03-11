Курс доллара рухнул на 1,82 рубля, евро проседает на 1,78 рубля

Центральный Банк России с 12 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8458 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 23,40 копейки.

Официальный курс доллара в размере 86,5669 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снился на 182,030 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,6639 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 178,04 копейки.