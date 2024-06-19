Курс доллара рухнул почти на 4,41 рубля, евро провалилось почти на 4,21 рубля

Центральный Банк России с 20 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1652 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 63,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,6282 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 440,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,0914 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 420,80 копейки.