Курс доллара сегодня интересует только каждого пятого россиянина, курс евро — лишь каждого шестого

Новости с валютной биржи мало интересуют россиян. Народный прогноз к началу января 2023 года предсказывает доллару и евро рост на 11—12 рублей. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За курсом доллара сегодня следят 22% россиян, за курсом евро — 17%. Мужчины интересуются новостями с валютной биржи чаще женщин. Чем выше уровень дохода россиян, тем больше среди них тех, кого волнуют курсы американской и европейской валют.

Народный прогноз предсказывает к 9 января 2023 года ослабление рубля: средние прогнозируемые курсы — 72,16 рублей за доллар и 73,45 за евро. По крайней мере, это не 80—90 рублей за у. е., которые россияне предсказывали во время пандемии, а реальность оказалась еще круче. Судя по комментариям, респонденты уверены, что относительно низкий и стабильный курс валют сегодня удерживается только благодаря финансовым интервенциям ЦБ РФ. Народный прогноз к 1 сентября не оправдался: рубль оказался сильнее.

Время проведения: 8—16 ноября 2022 года.