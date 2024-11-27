Курс доллара скаканул вверх на 2,95 рубля, евро укрепился на 2,6 рубля

Центральный Банк России с 28 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,8382 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 39,33 копейки.

Официальный курс доллара в размере 108,0104 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 295,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 113,0947 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 260,04 копейки.