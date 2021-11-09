Мировые цены на нефть слабо колеблются во вторник утром после трёх дней роста, свидетельствуют данные торгов.

Предыдущие три торговые сессии цены на нефть непрерывно росли. Скачок стоимости на 4% был обусловлен преимущественно решением ОПЕК+ не наращивать добычу нефти сверх текущих параметров сделки.

Как пишет 1prime.ru, сегодня Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит свои прогнозы по ценам на нефть и по объёму её добычи в США. В октябре EIA повысило прогноз средней цены Brent на текущий год до 71,38 доллара за баррель, WTI — до 68,48 доллара за баррель. В то же время ведомство понизило прогноз добычи нефти в США в 2021 году до 11,02 миллиона баррелей в сутки.

Сегодня утром курс доллара слабеет к евро и иене пока инвесторы оценивают дальнейшие направления монетарной политики центробанков в условиях высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов.

Рынки отыгрывают выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он в очередной раз заявил, что регулятор использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня.