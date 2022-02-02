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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.22 10:30

Курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут — рынки реагируют на данные Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет  1prime.ru, согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января опустились на 1,6 миллиона баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером Министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что данное ведомство сообщит о росте запасов на 1,5 миллиона баррелей.

Трейдеры также ожидают новостей от ОПЕК+. На среду запланировано заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение о параметрах добычи альянса на март. Рынки полагают, что ОПЕК+ продолжит ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день.

Благоприятно на нефтяных котировках сказывается и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 96,26 пункта. Удешевление доллара делает нефть доступнее при её покупке в другой валюте.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, поскольку трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые состоятся в четверг.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 1375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,7235 рубля.

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