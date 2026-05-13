Курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трёх сессий подряд, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта. Росту цен на нефть ранее на этой неделе способствовало угасание надежд на скорое урегулирование ближневосточного кризиса. Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения по завершению конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня в регионе находится в крайне шатком состоянии.

Во вторник глава Белого дома сообщил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе государственного визита в Китай с 13 по 15 мая. При этом Трамп отметил, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании и выразил уверенность в том, что в противостоянии с Ираном его страна одержит верх – «мирным путём или по-другому».

Блокировка Ормузского пролива из-за конфликта привела к резкому уменьшению поставок нефти на мировой рынок.

«С учётом продолжительности и масштабов сокращения поставок, которое уже превысило 1 млрд баррелей, цены на нефть, вероятно, будут оставаться выше $80 за баррель до конца года», - говорится в аналитической записке «Eurasia Group».

Между тем, запасы нефти в США на прошлой неделе вновь сократились. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшились на 2,19 млн баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали снижения на 1,65 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17.30 мск.

В ходе сегодняшних торгов доллар США немного снижается к фунту стерлингов, слабо растёт в парах с евро и иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), и более широкий WSJ Dollar Index прибавляют по 0,02%.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта и его последствия для мировой экономики.

Ормузский пролив остаётся заблокированным на фоне продолжения конфликта, что способствует повышению цен на энергоносители и ускорению инфляции.

Как показали опубликованные накануне данные, потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,8% в годовом выражении. Инфляция в прошлом месяце ускорилась по сравнению с 3,3% в марте и стала рекордной с мая 2023 года. Из-за подорожания нефти цены на бензин в Штатах в апреле подскочили на 28,4% в годовом сравнении. Базовая инфляция, при расчёте которой не учитывается стоимость продуктов питания и энергоносителей, составила 2,8%.

Участники рынка практически исключают снижение базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в текущем году. При этом они допускают повышение ставки как минимум на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании, оценивая вероятность такого решения в 35%, по данным «CME FedWatch».

Сенат Конгресса США во вторник утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих ФРС. Голосование по вопросу об утверждении его в качестве председателя регулятора ожидается позднее в среду. Полномочия нынешнего главы американского ЦБ Джерома Пауэлла истекают в пятницу.

По состоянию на 9.03 мск за евро давали $1,1731 по сравнению с $1,1739 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару поднялся к этому времени до $1,3547 с $1,3540 во вторник. Стоимость американской валюты в паре с иеной выросла к 9.03 мск до 157,71 иены против 157,63 иены по итогам предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 6,7911 юаня по сравнению с 6,7906 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,2/78,02 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 79 копеек, средний курс продажи упал на 121 копейку. Лучшие курсы покупки составили 76,8-76,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,29-76,39 рубля за доллар.

Китайский юань немного понизился в начале торгов на Московской бирже, рубль слегка укрепляется на фоне дорогой нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8315 рубля (-1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,07 копейки ниже уровня действующего официального курса.