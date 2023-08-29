Нефтяные цены стабилизировались, трейдеры заняли выжидательную позицию в отсутствие новостей, которые могли бы направить рынок в том или ином направлении. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,27 (0,3%), до $80,1 за баррель.

Как пишет finmarket.ru, нефтяной рынок завершает август небольшим снижением после скачка в июле на фоне сокращения добычи Саудовской Аравии и России.

Трейдеры оценивают сообщения о том, что США могут смягчить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, а также ждут новых сигналов о перспективах спроса в Штатах и Китае.

Внимание рынка также направлено на тропический шторм «Идалия», который, как ожидается, перерастёт в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды.

«Идалия» может повлиять на часть операций по добыче нефти в Мексиканском заливе, однако «пока похоже на то, что он больше является угрозой спросу, чем предложению», отмечает главный аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн, слова которого приводит «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся в самом начале торгов, рубль лёг в боковик в ожидании новых сигналов с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,28 руб./$1 (-3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,17 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 95,43 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 12 копеек. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 13,83 копейки и составил 103,3233 рубля.

К официальному курсу американская валюта просела на 4,17 копейки, евро прибавил 7,99 копейки.

Курс доллара снижается к другим мировым валютам перед выходом блока макроэкономической статистики по Европе и США, свидетельствуют данные торгов.