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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.21 10:30

Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам

Мировые цены на нефть несколько снижаются во вторник утром на ситуации с новым коронавирусом в крупнейшем потребителе сырья Китае, что ставит под угрозу восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,26%, до 69,03 доллара за баррель.

Ненадолго утихнувшие опасения вокруг коронавируса вновь вернулись на рынки. Вспышки штамма «дельта» в Китае привели к новым дополнительным ограничениям и снизили экономическую активность в стране. Такие обстоятельства с большой вероятностью негативно отразятся на спросе на нефть, что оказывает давление на цены.

Как сообщает 1prime.ru, инвесторы продолжают следить за последствиями урагана «Ида». Ранее Минэнерго США сообщило, что ураган сказался на работе по меньшей мере девяти нефтеперерабатывающих заводов в американском штате Луизиана. А по данным сырьевой аналитической компании «Kpler», которую цитирует газета «Wall Street Journal», нефть дешевеет, поскольку ураган «Ида» препятствует экспорту нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, и происходит затоваривание ими.

При этом инвесторы оценивают сообщения о полном восстановлении добычи нефти мексиканской нефтегазовой компанией «Pemex». Ранее в августе на одной из платформ концерна произошёл пожар, что привело к приостановке добычи сырья.

Курс доллара сегодня утром снижается к другим основным мировым валютам, продолжая тенденцию, начатую ещё в пятницу, в то время как инвесторы всё ещё оценивают комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможном дальнейшем сокращении выкупа финансовых активов с рынка, свидетельствуют данные торгов.

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