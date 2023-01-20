Курс доллара снижается на 18 копеек, евро теряет 6 копеек

Центральный Банк России с 21 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 68,6656 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 18,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,3434 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,24 копейки.