Курс доллара снижается на 57 копеек, евро теряет 52 копейки

Центральный Банк России с 17 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0859 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,44 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,6201 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 57,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,0368 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 52,07 копейки.