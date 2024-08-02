Курс доллара снижается на 8 копеек, а евро теряет 2 копейки

Центральный Банк России с 3 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8307 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,89 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,7024 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,8291 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,08 копейки.