Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам

Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным «API», коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 февраля опустились на 2,025 миллиона баррелей, тогда как ожидался рост на 0,675 миллиона баррелей. Позже в среду будет опубликована официальная статистика Минэнерго США.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы также продолжают оценивать перспективы переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). «Мы по-прежнему сомневаемся, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время, поскольку между сторонами нет прямых переговоров, а ключевые области разногласий остаются», — прокомментировали газете «Wall Street Journal» аналитики «Goldman Sachs».

Кроме того, в четверг и пятницу трейдеры ожидают публикацию ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА.

Курс доллара в среду утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам на уменьшении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 2329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,0114 рубля.