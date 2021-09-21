Мировые цены на нефть во вторник утром растут в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также в ожидании ослабления ковидных ограничений в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,96%, до 70,81 доллара.

В среду ФРС опубликует итоги заседания, однако инвесторов больше интересуют комментарии регулятора относительно дальнейшей монетарной политики регулятора. «Спросу на нефть также должно способствовать объявление США о снятии запрета на поездки для вакцинированных иностранных путешественников в начале ноября», — заявили газете «Wall Street Journal» аналитики «ANZ».

Как пишет 1prime.ru, по данным экспертов «ANZ», нефтяные буровые установки «Shell Mars» и «Ursa» в Мексиканском заливе не будут запущены до конца года после урагана «Ида».

Сегодня утром курс доллара снижается по отношению к евро в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также данных с рынка труда, свидетельствуют данные торгов. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта почти не изменилась, евро вырос на 18,57 копейки.