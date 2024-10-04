Курс доллара снижается почти на 16 копеек, евро теряет 12 копеек

Центральный Банк России с 5 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4127 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,81 копейки.

Официальный курс доллара в размере 94,8700 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,7424 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,40 копейки.