Курс доллара снижается почти на 40 копеек, евро теряет 33 копейки

Центральный Банк России с 23 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9567 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 25,47 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,2881 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 39,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,6207 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 33,01 копейки.