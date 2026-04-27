Курс доллара снижается почти на 72 копейки, евро теряет 40 копеек

Центральный Банк России с 28 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9513 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,57 копейки.

Официальный курс доллара в размере 74,8081 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 71,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,8826 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 40,00 копеек.