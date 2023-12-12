Курс доллара снижается почти на 77 копеек, евро теряет 67 копеек

Центральный Банк России с 13 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,2158 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 76,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,4030 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 67,39 копейки.