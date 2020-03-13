Курс доллара снижается почти на 84 копейки, евро теряет почти 1,8 рубля

Центральный банк России с 14 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,1882 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 83,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,8610 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 179,74 копейки.