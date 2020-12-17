Курс доллара снижается в начале торгов

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются почти на 1%, инвесторы оценивают статистику из США о снижении коммерческих запасов в стране на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Вчера вечером Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 декабря, снизились на 3,1 миллиона баррелей. В то же время аналитики ожидали уменьшения показателя только на 1,9 миллиона баррелей. Добыча за отчётный период также сократилась — на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 11 миллионов баррелей в день.

«Добыча нефти в США также упала, впервые с конца октября», — отметили аналитики «ANZ», чьи слова приводит агентство «Рейтер». Ранее снижение добычи было зафиксировано за неделю по 30 октября, на 0,6 миллиона баррелей в сутки, добыча в результате за тот период достигла 10,5 миллиона баррелей в день.

Инвесторы также оценили итоги встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, объявленные в среду. Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на текущем уровне 0-0,25%, большинство членов комитета при этом ожидают сохранения ставки на этой отметке в 2020-2023 годах. Глава ФРС Джером Пауэлл указал на то, что экономике США может понадобиться дополнительное стимулирование. Ожидание поддержки экономики страны благоприятно отражается на перспективах спроса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,0820 рубля. По отношению к последней сделке 16 декабря доллар подешевел на 26,55 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 33,81 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 1,61 копейки и составил 89,3689 рубля. Тем временем к официальному курсу евро подорожал на 4,60 копейки.