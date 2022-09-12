Курс доллара снизился на 1 копейку, евро растёт почти на 46 копеек

Центральный Банк России с 13 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,4568 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,3127 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 45,56 копейки.