Курс доллара снизился на 10 копеек, евро теряет почти копейку

Центральный банк России с 9 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,8256 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,6433 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,97 копейки.