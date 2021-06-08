Мурманская область. Арктика (16+)08.06.21 13:45
Курс доллара снизился на 10 копеек, евро теряет почти копейку
Центральный банк России с 9 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,8256 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,38 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 88,6433 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,97 копейки.
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