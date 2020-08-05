Курс доллара снизился на 10 копеек, евро вырос на 12 копеек

Центральный банк России с 6 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,2806 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 10,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 86,6250 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 12,39 копейки.