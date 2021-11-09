Курс доллара снизился на 11 копеек, а евро укрепилось на 11 копеек

Центральный банк России с 10 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,2866 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,6497 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,42 копейки.