Курс доллара снизился на 1,12 рубля, евро теряет почти 71 копейку

Центральный Банк России с 20 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 55,4370 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 112,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 56,4463 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 70,63 копейки.