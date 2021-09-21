Курс доллара снизился на 12 копеек, евро потеряло 2 копейки

Центральный банк России с 22 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2067 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 12,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,8568 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,17 копейки.