Курс доллара снизился на 13 копеек, евро теряет 11 копеек

Центральный Банк России с 22 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 814863 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 13,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,3495 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,43 копейки.