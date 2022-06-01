Курс доллара снизился на 13 копеек, евро укрепляется на 92 копейки

Центральный банк России со 2 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,4733 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 13,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,6629 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 92,32 копейки.