Курс доллара снизился на 15 копеек, а евро вырос почти 15 копейки

Центральный Банк России с 29 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2382 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,73 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,2918 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,4891 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,63 копейки.