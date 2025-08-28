Мурманская область. Арктика (16+)28.08.25 17:36
Курс доллара снизился на 15 копеек, а евро вырос почти 15 копейки
Центральный Банк России с 29 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2382 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,73 копейки.
Официальный курс доллара в размере 80,2918 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,03 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 93,4891 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,63 копейки.
