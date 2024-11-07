Курс доллара снизился на 15 копеек, евро теряет 14 копеек

Центральный Банк России с 8 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6240 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 98,0726 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,5679 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,07 копейки.