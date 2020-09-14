Курс доллара снизился на 17 копеек, евро – почти на 10 копеек

Центральный банк России с 15 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,7148 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 17,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,5819 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,49 копейки.