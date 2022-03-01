Курс доллара снизился на 1,81 рубля, евро теряет почти 1,57 рубля

Центральный банк России со 2 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 91,7457 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 181,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,9112 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 156,60 копейки.