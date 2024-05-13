Курс доллара снизился на 19 копеек, евро падает почти на 10 копеек

Центральный Банк России с 14 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,6330 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,8486 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,75 копейки.