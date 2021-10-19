Курс доллара снизился на 20 копеек, евро вырос на 22 копейки

Центральный банк России с 20 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 70,9674 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 20,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,6841 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,49 копейки.