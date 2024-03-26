Мурманская область. Арктика (16+)26.03.24 16:20
Курс доллара снизился на 20 копеек, евро вырос почти на 5 копеек
Центральный Банк России с 27 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,5745 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 20,16 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 100,4121 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,70 копейки.
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