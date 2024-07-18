Курс доллара снизился на 21 копейку, евро теряет 20 копеек

Центральный Банк России с 19 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0227 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,10 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,8754 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 21,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,1018 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 20,28 копейки.