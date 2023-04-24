Курс доллара снизился на 21 копейку, евро выросло почти на 11 копеек

Центральный Банк России с 25 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 812745 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 21,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,4589 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,94 копейки.