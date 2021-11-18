Курс доллара снизился на 22 копейки, евро – почти на 10 копеек

Центральный банк России с 19 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,6022 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 22,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,2583 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,70 копейки.