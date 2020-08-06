Курс доллара снизился на 24 копейки

Центральный банк России с 6 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,0397 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 24,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,6178 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 0,72 копейки.