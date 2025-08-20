Курс доллара снизился на 24 копейки, евро теряет 8 копеек

Центральный Банк России с 21 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1451 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,51 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,1045 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,4791 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,13 копейки.