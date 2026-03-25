Курс доллара снизился на 24 копейки, евро теряет почти 12 копеек

Центральный Банк России с 26 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6947 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,24 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,7192 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,8097 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,50 копейки.