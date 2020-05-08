Курс доллара снизился на 24 копейки, евро теряет почти 6 копеек

Центральный банк России с 9 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,8725 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 24,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,0039 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 5,72 копейки.