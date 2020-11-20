Курс доллара снизился на 25 копеек, евро – на 8 копеек

Центральный банк России с 21 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,0120 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 25,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2643 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 8,41 копейки.