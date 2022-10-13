Курс доллара снизился на 26 копеек

Центральный Банк России с 14 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,4917 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,5903 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,36 копейки.