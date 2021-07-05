Курс доллара снизился на 26 копеек, евро – почти на 5 копеек

Центральный банк России с 6 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,3540 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,027 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,76 копейки.