Курс доллара снизился на 27 копеек, евро теряет 18 копеек

Центральный Банк России с 15 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,3591 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 27,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,6682 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 18,04 копейки.