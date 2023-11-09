Курс доллара снизился на 27 копеек, евро теряет 3 копейки

Центральный Банк России с 10 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,9266 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 27,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,4076 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,27 копейки.