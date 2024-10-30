Курс доллара снизился на 27 копеек, евро теряет почти 22 копейки

Центральный Банк России с 31 октября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5876 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,78 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,0530 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 27,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,2211 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,64 копейки.