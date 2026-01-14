Курс доллара снизился на 28 копеек, евро ослаб на 20 копеек

Центральный Банк России с 15 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2419 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,44 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,5711 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 28,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,1964 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 20,09 копейки.